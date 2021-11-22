Украина

Наставник Металлиста 1925 рассказал о подготовке команды к выездной игре.

Заключительным матчем 15-го тура украинской Премьер-лиги станет противостояние между ровенским Вересом и харьковским Металлист 1925.

Верес — Металлист 1925. Накануне

Главный тренер гостевой команды в предстоящей игре, Валерий Кривенцов, накануне противостояния рассказал о состоянии своих подопечных.

"Двухнедельная пауза в официальных поединках не сбила команду с соревновательного ритма. У нас была хорошая двухсторонняя игра в рамках подготовки, которая в итоге оказалась очень информативной. К тому же, появилась возможность более основательно погрузиться в процессы в клубе.

Сравнивать нашу предстоящую встречу с Вересом с поединком, который пошел этой весной (4:1, победа Металлиста 1925 — ред.), нельзя, потому что каждая игра на уровне Премьер-лиги — экзамен на качество подготовки. Мы не делим соперников на тех, с кем можно играть, а с кем нельзя. Каждый новый матч — новый вызов для нас. Постараемся провести эту игру на хорошем уровне.

Можно сказать, что мы с Вересом сейчас являемся соперниками одного уровня. На результат будет влиять много факторов: реализация моментов, игра у своих ворот, рисунок, удача — очень много всего.

У нас уже сформировался собственный почерк в игре, поэтому мы продолжим работать над его улучшением. Были и победы, и поражения, поэтому мы не зацикливаемся. Сыграли — проанализировали — пошли дальше.

В предстоящей игре нам должен помочь Олег Голодюк — он восстановился полностью, Ткачук все еще восстанавливается, а Батюшину удалили аппендицит — он восстанавливается. Ременюк пропускает из-за перебора карточек. Этих игроков есть кому заменить, поэтому мы не переживаем.

Осенняя часть — серьезное испытание для нас, так как очень много травмированных. Не хочу лишний раз акцентировать на этом внимание. Кадровый резерв есть, поэтому шанс показать себя получит каждый", — подытожил украинский специалист.

Напомним, что матч Верес — Металлист 1925 состоится 22 ноября, начало в 19:30 по киевскому времени. Подготовиться к данной игре можно с помощью нашего материала.