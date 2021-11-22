Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровенский Верес и харьковский Металлист 1925.

Заключительным поединком первой половины сезона украинской Премьер-лиги станет противостояние в Луцке между ровенским Вересом и харьковским Металлист 1925.

Юрий Вирт, после поражения от луганской Зари (0:3), решил не менять стартовый состав своей команды.

Валерий Кривенцов, на фоне неудачи в игре против Александрии (0:2), предпочел увидеть с первых минут в рамке ворот Сидоренко, в то время как Шершень отправился на правый фланг обороны, а Кравченко в опорной хоне составит пару Габелку. Также, Олег Голодюк сыграет на правом фланге в тройке атакующих полузащитников.

Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Кучеров, Петько — Дахновский, Панасенко, Г. Пасич — М. Шестаков.

Запасные: Кичак, Махнев, Гук, С. Шестаков, Полюлях, Тимофеенко, Гечев, Гегедош, Сергийчук.



Металлист 1925: Сидоренко — Шершень, Кверквелия, Ченбай, Западня — Габелок, Кравченко — Голодюк, Крыськив, Протасов — Марлисон.

Запасные: Шелихов, Ермаков, Коваленко, Потимков, Батюшин, Фабиньо, Савин, Задерака, Зубков.



Матч Верес — Металлист 1925 начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.