Украина

Ровенчане одержали победу над соседями по турнирной таблице в "матче за шесть очков".

Заключительным поединком пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги была единственная вынесенная на понедельник игра между ровенским Вересом и харьковским Металлист 1925, которые выясняли отношения между собой на поле луцкого стадиона Авангард. Встреча, хотя и не имела яркой вывески, все считалась достаточно интересной, так как команды напрямую конкурировали между собой за места у экватора турнирной таблицы, подойдя к очному противостоянию с одинаковым количеством набранных очков — по 19.

У коллективов Юрия Вирта и Валерия Кривенцова перед наступлением ноябрьской международной паузы были заметны определенные проблемы с достижением результата, поэтому игру между собой эти команды расценивали, в первую очередь, как возможность разжиться необходимыми зачетными баллами для удачного финиша календарного года. Задача эта была достаточно непростой, так как обе команды отличаются высокой степени организации, что ощутимо пронизывало буквально каждую минуту этого поединка.

Вот только харьковчане в этот вечер выбрали излишне скромный стиль в своих атаках, в то время как их соперники чувствовали уверенность на хорошо знакомом для них стадионе, поэтому превосходили 1925 в конструктивной составляющей. Лишь на первых минутах попытки команды Кривенцова контролировали мяч проходили с акцентом на дальнейшее продвижение к чужой штрафной, в остальное же время матча большинство атак гостей прерывались еще во второй трети футбольного поля. Как итог, Когут в рамке ворот практически не тревожили.

Сказать, чтобы на противоположной стороне поля Сидоренко приходилось демонстрировать что-то сверхъестественное в своих владениях, также было бы несправедливым. Верес доходил до завершающей стадии достаточно редко, но если уже и получал мяч в опасных зонах перед чужими воротами, то обороне Металлиста 1925 явно не здоровилось. Как пример, эпизод на 40-й минуте, когда классная вскрывающая передача Панасенко из глубины вывела один на один с голкипером Дахновского, но тот попал ударом в падении во вратаря, отскок от которого уже завершал в пустые ворота Геннадий Пасич.

Поскольку гости пропустили перед самым уходом на перерыв в неудачно складывавшейся для их атаки игре, то шансы на успех у команды Кривенцова улетучивались с каждой последующей минутой второго тайма. Харьковчане не предприняли никаких попыток к тому, чтобы начать обострять ситуацию перед чужой штрафной, поэтому методичное давление со стороны соперников, спокойно удерживавших мяч у центральной линии, постепенно передвинуло авангард событий ко штрафной Сидоренко.

В результате, на 61-й минуте подача углового с правого фланга на ближнем углу вратарской была подрезана на дальнюю штангу усилиями Немчанинова, а в ворота мяч затем переправил Игорь Солдат, установив тем самым итоговый счет в данной игре. Подопечные Кривенцова попытались поднять скорости в оставшееся игровое время, но так и не сумели в итоге преодолеть блок соперников.

В следующем туре ровенский Верес сыграет на выезде против ковалевского Колоса, а харьковский Металлист 1925 проведет гостевой матча против львовского Руха.— Металлист 1925 2:0Пасич, 40, Солдат, 61Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Кучеров (Полюлях, 90), Петько — Дахновский (Тимофеенко, 81), Панасенко (Гегедош, 80), Г. Пасич (Гечев, 90) — М. Шестаков (Сергийчук, 73).Сидоренко — Шершень, Кверквелия, Ченбай, Западня (Потимков, 82) — Габелок (Задерака, 67), Кравченко — Голодюк (Фабиньо, 66), Крыськив, Протасов (Савин, 82) — Марлисон.Предупреждения: Кучеров — Западня.