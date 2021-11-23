Украина

Football.ua подводит итоги 15-го тура УПЛ.

Первый матч тура был сыгран в пятницу, где киевское Динамо не ощутило сопротивления со стороны одесского Черноморца 6:1.

Суббота подарила первый неожиданный результат, Львов на своем поле сумел обыграть Зарю со счетом 2:1. В этот же день Шахтер сумел взломать насыщенную оборону Руха и вырвал победу в концовке встречи 2:0. Днепр-1 на своем поле добыл волевую победу над Александрией 3:1.

В воскресенье драка между аутсайдерами Минаем и Ингульцом завершилась миром 2:2, Ворскла "переехала" Мариуполь 5:1, а Десна немного неожиданно на своем поле уступила Колосу 0:1.

Закрывал тур матч между Вересом и Металлистом 1925. Хозяева поля по итогу праздновали победу в этой встрече 2:0.

Ничего нового

Матч, который даже не заслуживает отдельного абзаца, был сыгран в Киеве.

Динамо обыграло одесский Черноморец с крупным счетом 6:1. Одесситы летом усилились десантом из Киева. Динамо накануне матча разрешило играть своим футболистам в матче против себя. По какой-то из причин на поле не появились одни из самых сильных динамовцев в составе Черноморца – голкипер Кучерук и хавбеки: Смирный и Цитаишвили. Динамо ожидаемо выиграло крупно, а сам матч, в который раз продемонстрировал всем украинским болельщикам, что фарм-клуб не должен играть с главным клубом в одной лиге, ибо результатом таких действий становятся вот такие игры, которые и футболом особо не назовешь.

Строго сзади, остро впереди

Не успела Заря выйти из раздевалки, как Львов уже праздновал свое первое взятие ворот. На первой минуте матча хозяева поля уже вели в счете. Не успели луганчане оправиться от такого удара, как второй мяч побывал в сетке. Цвек неудачно прервал прострел Ернеста и отправил мяч в собственные ворота. Заря была ошеломлена таким первым таймом и принялась спасать матч. Не так много получалось у подопечных Виктора Скрипника впереди, но тем не менее редкие возможности у ворот Львова возникали. Отдельно отметим, что арбитр не назначил явный пенальти в ворота хозяев поля, когда не заметил явную игру рукой.

Заря все-таки свой гол забила. Голкипер Львова плохо среагировал на дальний удар Лунева. Выстрел, который не должен был стать сверхзадачей для Ильющенкова, ею стал. Но этот гол лишь подсластил горечь от поражения. Отмечаем, что у Львова с приходом Дулуба появляется дисциплина в защите и идея в атаки, а такие команды в УПЛ обычно избегают вылета.

Крепость дала трещину на финише сражения

Леонид Кучук в матче против Шахтера не стал придумывать ничего сверхъестественного – дисциплинированно сзади, а впереди как получится. Все понимали, что Рух будет всей командой обороняться на своей половине поля, что при потере мяча Рухом никакого прессинга защитники Шахтера ощущать не будут, что львовяне будут создавать максимальную плотность у своих ворот и мешать Шахтеру созидать на футбольном поле. Об этом знали все, кроме тренера Шахтера Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист то и делал, что весь второй тайм апеллировал к Леониду Кучуку и пытался ему что-то доказать. Очень странно. Неужели Роберто действительно ожидал другого футбола от своего оппонента? Ведь в Шахтере наверняка есть большой аналитический штаб, который должен был объяснить Де Дзерби, кто такой Кучук, и как его Рух будет играть в предстоящем матче. Возможно, итальянец делал это шоу для своих футболистов, чтобы завести их. Если так, то это сработало. Ведь Шахтер в концовке действительно прибавил.

Стало понятно, что забить можно только дальним ударом, ибо в штрафную войти достаточно сложно при такой низкой обороне соперника. Сначала Соломон угодил в каркас ворот, а потом уже Маркос Антонио все-таки попал в цель. Только Рух решил попробовать сходить в атаку и забить гол, как тут же появились свободные зоны, и Шахтер забил второй. Рух все же сумел создать острый момент у ворот "горняков", но надежен был Трубин. На этом в принципе и все. Отметим, что Роберто Де Дзерби получил две желтые карточки и соответственно красную, а потому в следующем туре на тренерской скамье в матче против Ингульца мы его не увидим.

Довбик в накате

Успех в составе национальной сборной Украины явно пошел на пользу Артему Довбику. Форвард Днепра-1 действовал очень уверенно в матче против Александрии. Если в предыдущих матчах, где Артем также забивал, ему партнеры создавали достаточно моментов, то тут отмечаем, что форвард много хороших эпизодов создавал себе сам.

Начиналось для Днепра-1 все очень плохо. Бабогло замкнул навес на дальней штанге и счет стал 0:1. Дубль Довбика и точный удар головой Логинова позволили Днепру-1 уйти на перерыв с комфортным перевесом. Во втором тайме днепряне действовали спокойно и продолжали изредка тревожить Билыка. В одном из таких эпизодов голкипер александрийцев совершил классный сейв и не позволил Довбику оформить хет-трик.

Селезнев затолкал "свой" гол, который помог Минаю не проиграть

Свершилось! Евгений Селезнев забил свой первый гол в составе Миная. До рекорда осталось 7. Этот гол стал вторым в поединке, перед этим Ингулец уже успел забит. Было у Евгения еще пару неплохих возможностей, но он ими не воспользовался. Под конец первого тайма Минаю удалось выйти вперед, отличился Горин. Ингулец не сдался и весь второй тайм искал свой момент у ворот Миная и таки нашел. Гол получился немного курьезным. Тем не менее, Ингулец сравнял, и ни одна из команд не сумела значительно улучшить свое турнирное положение.

Мариуполь "ТИЛЛЬтанул" в игре против Ворсклы

Как же здорово, что в командах УПЛ появляются игроки, за которыми интересно наблюдать. Один из самых ярких таких футболистов – Оливье Тилля из Ворсклы. То, как этот футболист двигает мяч, как он с ним обращается, ищет свободные зоны и принимает решения – это то, что не может не приносить удовольствия, наблюдая за игрой.

Нельзя отмечать Тилля отдельно от всей команды, ведь Ворскла действительно в этом матче здорово выглядела везде. Даже Ризнык сумел себя проявить в некоторых эпизодах, тем обиднее мяч, который он пропустил от Топалова между ног.

А так, тотальная доминация от Ворсклы, которая на всех участках поля была быстрее, интереснее и мощнее своего соперника.

Колос прервал неудачную серию

Не самый зрелищный матч мы увидели в Чернигове, где местная Десна сражалась с Колосом. Моментов было не так уж и много, а вот борьбы было хоть отбавляй. На старте второго тайма красную карточку увидел перед собой игрок Десны Евгений Селин за то, что руками хватал Ильина и не позволил ему убежать на свидание с Литовкой. Спустя 15 минут Колос забил, отличился Ситчинава. Команда из Ковалевки, несмотря на то что играла в большинстве, всеми силами старалась защитить добытое преимущество. Мы же отмечаем Десну, которая до последнего создавала моменты у ворот Волынца. Особенно выделялся Тотовицкий, сольным проходам которого не хватало прицельного удара.

Верес продолжает свой путь наверх

Со стартовых минут в воздухе ощущался накал в матче Вереса против Металлиста 1925. Обе команды вышли на поле максимально заряжены на борьбу. Много стыков, силовой борьбы и редкие моменты. Этим запомнился первый тайм встречи. Перед самым перерывом в быстрой атаке футболистам Вереса удалось забить первый гол. Во втором Солдат удачно замкнул дальнюю штангу. Команда из Ровно очень грамотно "засушила" игру и удержала добытое преимущество. Верес, которому многие предрекали барахтанье на дне турнирной таблицы, продолжает удивлять и уже взобрался на седьмую строчку в турнирной таблице.

Статистика игроков

В УПЛ новый лидер бомбардирской гонки – Артем Довбик. Дубль нападающего Днепра-1 в ворота Александрии позволил форварду национальной сборной Украины стать единоличным лидером и опередить Виктора Цыганкова. Также отмечаем, что по 8 голов имеют Оливье Тилль и Виталий Буяльский. Оба игрока в этом туре отличились дублями.

Среди ассистентов лучший – полузащитник Ворсклы Оливье Тилль. 7 голевых передач – лучший показатель в УПЛ на данный момент. Люксембуржец по показателю гол+пас имеет в своем активе 15 баллов. Он находится на вершине по количеству голевых действий в УПЛ.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

Осечкой Зари радостно воспользовались Ворскла и Днепр-1. Верес оторвался от Металлиста 1925, обошел Десну и вплотную подобрался к Александрии. Поправили свои дела Колос и Львов. В самой безнадежной ситуации по-прежнему Мариуполь и Минай, которые имеют 7 и 9 очков соответственно.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 15 12 2 1 41 8 33 38 2 Шахтер 15 12 2 1 40 8 32 38 3 Ворскла 15 9 4 2 28 12 16 31 4 Днепр-1 15 10 1 4 24 15 9 31 5 Заря 15 9 2 4 34 18 16 29 6 Александрия 15 6 5 4 15 13 2 23 7 Верес 15 6 4 5 14 15 -1 22 8 Десна 15 6 3 6 17 22 -5 21 9 Металлист 1925 15 6 1 8 16 24 -8 19 10 Колос 14 4 2 8 9 21 -12 14 11 Рух 14 3 4 7 13 20 -7 13 12 ПФК Львов 15 3 4 8 11 23 -12 13 13 Черноморец 15 2 5 8 17 35 -18 11 14 Ингулец 14 2 4 8 11 25 -14 10 15 Минай 14 1 6 7 10 22 -12 9 16 Мариуполь 15 2 1 12 18 37 -19 7

Следующий тур

В прошлом чемпионате перед зимней паузой Евгений Селезнев забил в ворота Динамо с пенальти и помог Колосу добыть ничью в том матче. В этот раз украинский ветеран попробует провернуть тоже самое только теперь с Минаем.

Бескомпромиссным выглядит матч Александрии и Зари. Оба коллектива проиграли в 15-м туре и будут полны желания реабилитироваться.

Центральным матчем тура, конечно же, станет встреча Днепра-1 и Ворсклы, Довбика и Тилля. Действительно крутой матч, который должен стать украшением всего тура.