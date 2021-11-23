Украина

Football.ua выделяет лучших в 15-м туре УПЛ.

Вот и позади очередной тур украинской Премьер-лиги. Много футболистов сумели проявить себя в этом туре с лучшей стороны.

Итоги 15-го тура УПЛ

На сей раз в символическую сборную тура попали следующие игроки: два футболиста Шахтера, два представителя Динамо, два игрока Ворсклы, два представителя Колоса, также представительство из двух игроков у Днепра-1 и один футболист из Вереса.

Вратарь: Евгений Волынец, Колос

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Десна в матче против Колоса имела больше голевых возможностей, больше ударов и более высокий показатель xG. Тем не менее победу праздновал именно Колос. Не в последнюю очередь благодаря уверенной игре Евгения Волынца. Черниговцы всего три раза пробили в створ ворот, но Волынец в этих моментах действовал образцово.

Правый защитник: Игорь Солдат, Верес

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Правый защитник Вереса помимо своей оборонной работы сумел отличиться голевым действием и замкнуть дальнюю штангу. Его гол позволил команде из Ровно чувствовать себя комфортно и спокойно довести матч до победы.

Центральный защитник: Сергей Логинов, Днепр-1

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Сергей Логинов выиграл много борьбы в матче против Александрии. Хорошо справлялся со своими оборонительными функциями. В концовке первого тайма Логинов подключился на стандарт и сумел выиграть позицию и пробить точно в угол ворот. Это был третий гол Днепра-1, который позволил подопечным Игора Йовичевича с комфортным преимуществом отправиться на перерыв.

Центральный защитник: Юнас Тамм, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 1

В обороне у Ворсклы не так много было работы. Те редкие моменты, которые создавал Мариуполь, возникали не по вине Тамма. Рослый защитник полтавчан также сумел отличиться ударом головой.

Левый защитник: Александр Черноморец, Колос

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Александр Черноморец провел не самый лучший свой матч в карьере против Денсы. Тем не менее, в ответственный момент не побоялся пойти на соперника и классно оценил свои шансы на успешное продвижение дальше и отпасовал на Ситчинаву, который первым же касанием забил единственный гол в матче.

Правый полузащитник: Тете, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Бразильцу было крайне сложно взламывать оборону Руха. Он много брал игру на себя, 12 раз шел в обводки, все время выискивал бреши в обороне львовской команды, но до определенного момента мало что получалось. Как только Шахтер забил первый гол и у Тете появилось немного свободного пространства, он сразу же сумел забить второй гол Шахтера и поставить точку в этом противостоянии.

Центральный полузащитник: Маркос Антонио, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Шахтер провел тяжелейший матч против Руха. Львовяне действовали в низком блоке и оборонялись всей командой. Все попытки завести мяч в штрафную были безуспешными. Стало понятно, что единственным вариантом забить в ворота Панькива – это дальние удары. Маркос Антонио взял такую ответственность на себя и безотказно пробил под перекладину.

Центральный полузащитник: Оливье Тилль, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 4

Однозначно лучший игрок всего тура – Оливье Тилль. Он просто деклассировал Мариуполь. Он был на две головы выше своих оппонентов в центре поля. Забил два гола, отдал две голевые передачи. Потрясающий матч.

Атакующий полузащитник: Виталий Буяльский, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 4

Виталий Буяльский забил первый гол в матче, позже записал еще один точный удар на свой счет.

Левый полузащитник: Витиньо, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Бразилец Витиньо понемногу адаптируется в Динамо и все чаще появляется на футбольном поле. В матче против Черноморца отметился дублем.

Нападающий: Артем Довбик, Днепр-1

Попаданий в символическую сборную тура: 3

В матче против Александрии Артем Довбик был окрылен недавними своими успехами в составе национальной сборной Украины. Он был по-спортивному наглым и смелым. Не боялся брать игру на себя и самостоятельно тащить мяч к воротам соперника. Отличился двумя забитыми голами, имел предпосылки записать на свое имя хет-трик, но голкипер Александрии Билык во втором тайме совершил невероятный сейв и не дал Артему этого сделать.

Сергей Горбаченко, Football.ua