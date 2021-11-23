Киевляне одержали очередную победу в матче Юношеской лиги УЕФА.
Динамо U-19 – Бавария U-19, фото: ФК Динамо
23 ноября 2021, 17:59
В матче пятого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА команда Динамо U-19 обыграла на своем поле Баварию со счетом 2:1.
Голами в составе киевлян отличились Александр Яцик и Владимир Бражко, реализовавший пенальти.
Перед заключительным туром "бело-синие" лидируют в группе Е с 13 очками, опережая Бенфику на один пункт.
Динамо U-19 – Бавария U-19 2:1
Голы: Яцик, 7, Бражко, 69 – Дибрани, 90+1.
Динамо U-19: Нещерет – Бенедюк (Малыш, 88), Боль, Дячук, Вивчаренко – Бражко – Волошин, Мельниченко (Эль-Хамличи, 70), Яцик (Филатов, 81), Диалло – Попов (Горбач, 89).
Бавария U-19: Шенк – Саньянг, Бухманн, Янитцек, Херольд – Незири (Йылдыз, 62), Вениг – Ибрагимович, Ваннер, Айтамер (Дибрани, 73) – Мамедова (Хепберн, 73).
Предупреждения: Дячук, Бражко, Боль, Вивчаренко – Янитцек, Йылдыз.