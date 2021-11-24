Украина

Встреча команд завершилась со счетом 1:1.

В перенесенном матче третьего тура Минай упустил победу над Колосом на своем поле на последних минутах.

Хозяева вели в счете с 50-й минуты, когда пенальти забил нападающий Денис Кныш. Однако ковалевскому клубу удалось сравнять на 6-й компенсированной минуте благодаря голу Анатолия Нуриева.

На данный момент Минай находится в зоне вылета с 10 очками, а Колос идет на 10-й строчке с 15 пунктами.

Минай – Колос 1:1

Голы: Кныш, 50, (пен.) – Нуриев, 90+6.

Минай: Кучер, Гончар, Семенко, Горин, Синегуб, Коваленко (Кныш, 46), Хахлев, Петрусенко, Кулиев, Селезнев (Билоног, 46), Ахмедзаде (Вишневский, 81).

Колос: Волынец, Золотов, Петров (Ром, 87), Павловец, Черноморец, Ильин, Чурко, Задоя (Ренан Абнер, 61), Милько, Костышин (Нуриев, 46), Лысенко (Сичинава, 52).

Предупреждения: Кныш, Кучер – Задоя, Хахлев, Костышин, Павловец, Петров.