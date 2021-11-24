Команды поделили очки в матче УПЛ.
Минай - Колос 1:1, Getty Images
24 ноября 2021, 17:22
В матче-доигровке третьего тура украинской Премьер-лиги Минай дома сыграл вничью с Колосом (1:1).
Оба забитых гола пришли во втором тайме. На 50 минуте Кныш реализовал пенальти, а на 90+6 свой первый мяч в футболке Колоса забил Нуриев.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Минай – Колос 1:1
Голы: Кныш, 50, (пен.) – Нуриев, 90+6.
Минай: Кучер, Гончар, Семенко, Горин, Синегуб, Коваленко (Кныш, 46), Хахлев, Петрусенко, Кулиев, Селезнев (Билоног, 46), Ахмедзаде (Вишневский, 81).
Колос: Волынец, Золотов, Петров (Ром, 87), Павловец, Черноморец, Ильин, Чурко, Задоя (Ренан Абнер, 61), Милько, Костышин (Нуриев, 46), Лысенко (Сичинава, 52).
Предупреждения: Кныш, Кучер – Задоя, Хахлев, Костышин, Павловец, Петров.