Украина

Специалист поделился соображениями о предстоящем матче.

Главный тренер Львова Олег Дулуб прокомментировал предстоящую игру в УПЛ против Мариуполя.

"Все в боевом состоянии. Определимся с основным составом. От матча ожидаем хорошей игры. Мариуполь» – очень хорошая команда.

Это одна из действительно интересных команд чемпионата, которая мне очень нравится. Хотим в этой игре набрать очки, так как они сейчас очень нужны нам", — сказал Дулуб.

Матч Мариуполь — Львов состоится сегодня, 26 ноября, в 19:30 по киевскому времени. Букмекерские котировки на данный поединок доступны на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.