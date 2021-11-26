Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Украины.

Мариуполь в рамках поединка 16 тура украинской Премьер-лиги на своем поле примет Львов. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке чуть больше у подопечных Олега Дулуба.

Так, на победу Львова предлагается коэффициент 2,65, тогда как потенциальный успех "азовцев" оценивается показателем 2,75. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,20.

Любители рискованных исходов могут поставить на то, что Мариуполь выиграет матч, но при этом обе команды смогут забить. Данный исход оценен коэффициентом 5,00.

Напомним, что матч Мариуполь — Львов состоится сегодня, 26 ноября, в 19:30 по киевскому времени.