Украина

Полузащитник Днепра-1 рассказал о подготовке к следующей игре.

Второй круг украинской Премьер-лиги для днепровского Днепра-1 начнется с домашнего поединка против полтавской Ворсклы.

Полузащитник команды Игора Йовичевича Александр Пихаленок накануне битвы за третью строчку рассказал о процессе подготовки и состоянии команды перед предстоящей игрой.

"У команды достаточно хорошее настроение после первого круга. Тем более — сумели победить в предыдущей игре. Конечно, мы завершили первый круг в зоне еврокубков, но это еще совершенно ничего не означает — впереди второй круг, а вся борьба только начинается.

Чем выше будет наше итоговое место в турнирной таблице, тем лучше. Безусловно, Днепр-1 хочет оказаться в тройке лидеров, но для начала необходимо попасть хотя бы в еврокубки. А уже потом будем добавлять по горячим следам.

Против Ворсклы будет очень тяжелая игра, как бы банально это ни звучало. Ожидаем хороший матч, потому что соперник как раз под стать. Готовимся с полной ответственностью, как и к любой другой игре.

Полтавчане выстрелили в этом сезоне потому, что играют в интересный футбол. В их составе достаточно опытных исполнителей, поэтому я не особо удивлен видеть их в верхней части турнирной таблицы.

В последних матчах мне удавалось отличаться результативными действиями, поэтому могу утверждать, что нахожусь в хорошей форме. Надеюсь, что смогу продолжать в таком же духе. Попытаюсь отдаваться в каждой игре на 100% для того, чтобы помогать команде.

Недавний вызов в национальную сборную стал для меня большой радостью и честью, даже несмотря на то, что я так и не попал в заявку на поединки. Почувствовал, какая прекрасная атмосфера царит в команде. Сыграть не получилось, но ничего страшного — будет дополнительная мотивация к тому, чтобы работать еще больше. На поле докажу, что готов играть за сборную.

Игорь Йовичевич как-то сказал, что от моих ударов по мячу даже звук другой. Это он, конечно, преувеличивает. Тренер очень сильно в нас верит, но может и напихать, если будет нужно. Он — прекрасный мотиватор и заряжает нас перед каждой игрой на все 100", — подытожил футболист.

Напомним, что матч Днепр-1 — Ворскла состоится 27 ноября, начало в 19:30 по киевскому времени.