Украина

Football.ua представляет анонс матча 16-го тура УПЛ между Минаем и Динамо.

Минай в домашнем матче против киевского Динамо попытается сотворить сенсацию и отобрать очки у чемпиона Украины.

Минай – Динамо

Суббота, 27 ноября, 14:00. Авангард, Ужгород. Алексей Деревинский – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Минай в Ужгороде попытается дать бой киевскому Динамо на Авангарде. Хозяева поля располагаются внизу турнирной таблицы и их главная задача на сезон – сохранение прописки в элитном дивизионе. У Динамо же задачи кардинально другие. Минай в прошлом туре сыграл вничью со своим главным конкурентом Ингульцом (2:2). Свой первый гол за Минай в том матче забил Евгений Селезнев. Наверняка украинский ветеран не хотел бы на этом останавливаться и хотел бы продолжить свое голевое шествие уже в этом матче, тем более Селезнев знает, как это забивать в ворота Динамо.

Киевляне на неделе на Олимпийском проиграли в Лиге чемпионов Баварии (1:2) и потеряли какие-либо шансы на продолжение выступлений в еврокубках в весенней части сезона. С одной стороны, это негативно должно было бы отобразиться на психологическом состоянии столичного коллектива. С другой, Минай вполне может попасть под горячую руку киевлян.

Шансов у Миная на успех в этом матче очень мало. Ничейный результат станет громкой сенсацией тура. Правда, особых предпосылок к этому нет. Даже более того, крупная победа Динамо выглядит как максимально вероятный исход этой встречи.

История противостояний в УПЛ

Всего игр: 3 (3 победы Динамо)

На поле Миная: 1 (1 победа Динамо)

Разница забитых и пропущенных голов: 9-0 в пользу Динамо

Самый результативный матч: победа Динамо 4:0 (2020)

прогноз 0:3

Сергей Горбаченко, Football.ua