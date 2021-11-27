Украина

Форвард Динамо рассказал о том, как мог оказаться в другом клубе.

Нападающий киевского Динамо Илья Шкурин, права на которого принадлежат московскому ЦСКА рассказал о том, как мог оказаться в другом чемпионате.

По словам футболиста, накануне перехода в киевский клуб он вел переговоры с клубом из польской Экстраклясы.

"У меня были переговоры с польским клубом, но они провалились. Я ни о чем не жалею, ведь сейчас выступаю за большой клуб в Лиге чемпионов. Конечно, глупо исключать возможность выступления в Польше — там хороший чемпионат и сильная поддержка трибун.

Планов никаких пока нет, только играть и приносить пользу команде", — заявил белорусский форвард в интервью RP.

В текущем сезоне Шкурин провел 10 матчей за Динамо во всех турнирах, в которых сумел отдать 5 результативных передач. Контракт футболиста с киевлянами рассчитан до лета 2022 года.

Сегодня Динамо на выезде сыграет с Минаем в рамках 16-го тура УПЛ.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.