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Защитник Днепра-1 рассказал о подготовке к игре против Ворсклы.

Днепровский Днепр-1 домашним центральным поединком 16-го тура украинской Премьер-лиги против полтавской Ворсклы откроет для себя второй круг национального первенства.

Днепр-1 — Ворскла. Накануне

Защитник СК Сергей Логинов накануне на данного противостояния рассказал о процессе подготовки команды к предстоящему матчу.

"Поединок прошлого тура против Александрии оставил после себя положительные эмоции. Мы рассматривали данную игру как крайне важную, так как имели возможность сразить с одним из наших конкурентов в борьбе за еврокубковую зону. Победили, поэтому остались очень счастливы.

Приятно, что удалось отличиться голом на последних минутах в той игре. Воспринимаю его как приятный бонус для себя. Я вообще-то не особо заморачиваюсь по поводу своих атакующих показателей в статистике, просто давно не забивал, поэтому хотелось вновь освежить эти чувства.

У нас существуют определенные традиции. К примеру, за дебютную игру, дебютный гол или первый гол в сезоне весь коллектив организует герою праздничный коридор. На следующий день после игры в Александрии такая почесть ждала и меня.

Важно то, что у меня есть моменты. Они возникали как во Второй лиге, так и сейчас на самом высоком уровне. Просто случались разные обстоятельства. К примеру, могли не засчитать мой гол, как в свое время с Олимпиком. Или просто не везло — попадал в поперечину.

В Первой и Второй лигах это залетало. Главное, что есть возможности. В игре с Александрией, например, все совпало и залетело. Надеюсь, что этот момент будет переломным.

Наша главная цель, которую нам поставило руководство – это еврокубки. От матча к матчу идем к этой цели. Раньше думали только об Александрии, не задумывались о Ворскле, своем следующем сопернике.

Сейчас концентрируемся исключительно на полтавчанах. А в конце чемпионата посмотрим в турнирную таблицу и увидим, куда нас приведет наша мотивация и настрой. То, что было в первом круге — это уже история. Сделали выводы после матча и шагаем дальше", — подытожил футболист.

Напомним, что матч Днепр-1 — Ворскла состоится 27 ноября, начало в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.