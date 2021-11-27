Украина

Футболисты заключили пари на интересное желание.

Нападающий Миная Евгений Селезнев заявил, что готов переплыть Днепр, если форвард Зари Александр Гладкий обойдет его в списке бомбардиров УПЛ.

"Я первым побью рекорд. Дай Бог, чтобы он больше забивал. Я всегда говорил, что Гладкий – самый сильный нападающий, которого видел в жизни. Это верно.

Давай сперва побью рекорд я. У меня будет 123, а у тебя 130 или 140. Гладкий забивал всегда больше меня".

После, журналист Игорь Бурбас предложил игрокам заключить пари. Если Гладкий обойдет Селезнева в списке лучших бомбардиров УПЛ, то Евгений переплывет Днепр.

"Хорошо. Игорь, а ты плывешь за мной со спасительным кругом. Мне уже 36 (прим. Гладкому — 34). Мне уже все — пенсия", — сказал Селезнев в программе BurBuzz.

Отметим, у Гладкого на данный момент 99 голов в Премьер-лиге. У Селезнева — 117 точных ударов, а первый в списке голеадоров — Максим Шацких с 123 голами.

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