Футболисты заключили пари на интересное желание.
Евгений Селезнев, ФК Минай
27 ноября 2021, 14:59
Нападающий Миная Евгений Селезнев заявил, что готов переплыть Днепр, если форвард Зари Александр Гладкий обойдет его в списке бомбардиров УПЛ.
"Я первым побью рекорд. Дай Бог, чтобы он больше забивал. Я всегда говорил, что Гладкий – самый сильный нападающий, которого видел в жизни. Это верно.
Давай сперва побью рекорд я. У меня будет 123, а у тебя 130 или 140. Гладкий забивал всегда больше меня".
После, журналист Игорь Бурбас предложил игрокам заключить пари. Если Гладкий обойдет Селезнева в списке лучших бомбардиров УПЛ, то Евгений переплывет Днепр.
"Хорошо. Игорь, а ты плывешь за мной со спасительным кругом. Мне уже 36 (прим. Гладкому — 34). Мне уже все — пенсия", — сказал Селезнев в программе BurBuzz.
Отметим, у Гладкого на данный момент 99 голов в Премьер-лиге. У Селезнева — 117 точных ударов, а первый в списке голеадоров — Максим Шацких с 123 голами.
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