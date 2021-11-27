Украина

Динамо Киев удержало победу над Минаем

После предельно уверенного первого тайма, коллектив Мирчи Луческу был близок к потере очков в нескольких эпизодах второй половины матча в Ужгороде.

Минай — Динамо Киев, фото ФК Динамо Киев

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Минай — Динамо Киев 0:2

Голы: Цыганков, 12 (пен.), Шапаренко, 90+6



Минай: Кучер — Гончар, Горин, Семенко (Матич, 46), Синегуб — Петрусенко — Кныш, Кулиев, Хахлев (Месхи, 46), Билоног (Селезнева, 46) — Ахмедзаде (Коваленко, 82).



Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Караваев, 77), Забарный, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков (Антюх, 90+3), Буяльский, Вербич (Де Пена, 62) — Гармаш (Шкурин, 76).



Предупреждения: Вербич, Де Пена.