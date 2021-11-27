Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский Днепр-1 и полтавская Ворскла.

Центральным матчем 16-го тура украинской Премьер-лиги станет противостояние на Днепр-Арене, где днепровский Днепр-1 будет принимать полтавскую Ворсклу.

Игор Йовичевич, на фоне победы над Александрией (3:1), решил использовать с первых минут Нельсона в центре обороны.

Юрий Максимов, после разгрома Мариуполя (5:1), ограничился лишь выходом Пешича вместо Степанюка.

Днепр-1: Кожокару — Кравченко, Нельсон, Сваток, Дубинчак — Пихаленок, Игнатенко — Джурасек, Гуцуляк, Назаренко — Довбик.

Запасные: Юрчук, Логинов, Лучкевич, Чуже, Ди Франко, Адамюк, Билл, Когут, Русин.



Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Тамм, Яворский — Пердута, Пуцлин, Тилль, Якубу — Пешич, Кане — Рангел.

Запасные: Ткаченко, Кравчук, Павлюк, Нестеренко, Челядин, Хрипчук, Амилькар.



Матч Днепр-1 — Ворскла начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.