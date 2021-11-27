Стали известны стартовые составы команд для поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский Днепр-1 и полтавская Ворскла.
Иван Пешич, фото ФК Ворскла Полтава
27 ноября 2021, 18:48
Центральным матчем 16-го тура украинской Премьер-лиги станет противостояние на Днепр-Арене, где днепровский Днепр-1 будет принимать полтавскую Ворсклу.
Игор Йовичевич, на фоне победы над Александрией (3:1), решил использовать с первых минут Нельсона в центре обороны.
Юрий Максимов, после разгрома Мариуполя (5:1), ограничился лишь выходом Пешича вместо Степанюка.
Днепр-1: Кожокару — Кравченко, Нельсон, Сваток, Дубинчак — Пихаленок, Игнатенко — Джурасек, Гуцуляк, Назаренко — Довбик.
Запасные: Юрчук, Логинов, Лучкевич, Чуже, Ди Франко, Адамюк, Билл, Когут, Русин.
Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Тамм, Яворский — Пердута, Пуцлин, Тилль, Якубу — Пешич, Кане — Рангел.
Запасные: Ткаченко, Кравчук, Павлюк, Нестеренко, Челядин, Хрипчук, Амилькар.
Матч Днепр-1 — Ворскла начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.