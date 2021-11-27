Украина
27 ноября 2021, 18:55
Десна минимально обыграла Черноморец
Подопечные Юрия Мороза в очередном домашнем поединке не сумели порадовать своих поклонников.
Черноморец — Десна, фото УПЛ
27 ноября 2021, 18:55
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Черноморец — Десна 0:1
Гол: Тотовицкий, 28
Черноморец: Кучерук — Путря, Биловар, Кадири (Дубко, 68), Вантух (Кузык, 68) — Михайленко (Тлумак, 81) — Цитаишвили, Смирный, Вачиберадзе (Вачиберадзе, 81), Авагимян — Ванат (Исаенко, 76).
Десна: Литовка — Завийский, Сафронов, Цымбалюк, Болбат — Калитвинцев, Волошин (Арвеладзе, 46), Домбровский, Шевцов (Безбородько, 71) — Тотовицкий — Будковский (Дегтярев, 71).
Предупреждения: Вантух, Вачиберадзе, Дубко, Исаенко — Болбат.