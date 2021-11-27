Украина
27 ноября 2021, 21:21
Днепр-1 эффектно разгромил Ворсклу
Нападающий Артем Довбик пополнил свои индивидуальные показатели двумя голами и голевой передачей.
Днепр-1 — Ворскла, фото СК Днепр-1
27 ноября 2021, 21:21
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Днепр-1 — Ворскла 5:1
Голы: Гуцуляк, 1, Довбик, 52, 54, Пихаленок, 58, Гуцуляк, 62 — Кравчук, 84
На 50-й минуте Артем Довбик (Днепр-1) не забил пенальти (вратарь).
Днепр-1: Кожокару — Кравченко, Нельсон, Сваток, Дубинчак — Пихаленок (Когут, 81), Игнатенко — Джурасек (Ди Франко, 65), Гуцуляк (Билл, 75), Назаренко (Лучкевич, 65) — Довбик (Русин, 75).
Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Тамм, Яворский (Челядин, 46) — Пердута (Павлюк, 71), Пуцлин, Тилль (Кравчук, 67), Якубу — Пешич, Кане (Кравчук, 78) — Рангел (Амилькар, 70).
Предупреждения: Нельсон — Рангел, Якубу, Пешич