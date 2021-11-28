Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч УПЛ.
Михаил Мудрик, getty images
28 ноября 2021, 13:34
В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на выезде сыграет против петровского Ингульца.
Роберто Де Дзерби доверил место в стартовом составе Георгию Судакову и Михауилу Мудрику.
Ингулец: Гальчук — Полегенько, Павлов, Ковалев, Асмелаш — Запорожец, Лупашко — Коваленко, Шишка, Шарай — Гопей
Запасные: Шуст, Салем, Плохотнюк, Козак, Коробенко, Головкин, Смоляков, Поспелов, Якымив
Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Судаков, Мудрик — Педриньо
Запасные: Пятов, Витао, Кривцов, Марлос, Бондаренко, Соломон, Конопля, Сикан, Бондар
Напомним, матч Ингулец — Шахтер состоится в воскресенье, 28 ноября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.