Украина

Гол Тете в первой тайме принес команде Де Дзерби три очка.

Шахтер в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Украины отправился в гости к Ингульцу. Роберто Де Дзерби провел некоторую ротацию состава после проигранного матча Интеру. Так, место в старте получили Михаил Мудрик, Георгий Судаков и Виктор Корниенко.

С первых минут "горняки" ожидаемо завладели территориальным преимуществом, хоть и был отрезок в несколько минут, когда подопечные Сергея Лавриненко применяли прессинг. Первый момент возник довольно быстро - Марлон отличной передачей нашел Тете в чужой штрафной, но тот не смог переиграть Гальчука в ближнем бою.

После этого игроки Шахтера продолжали терзать оборону соперника и вскоре вновь могли открыть счет - Педриньо пробил головой из убойной позиции после подачи с левого фланга — мяч полетел в Гальчука. Большая часть остроты исходила с правого фланга, но и Михаил Мудрик был активен слева. Что касается Судакова, то ему было сложно находить пространство между линиями обороны соперника.

"Горняки" продолжали наращивать давление на ворота Ингульца и все-таки добились своего - Додо отличной передачей вывел Тете на ударную позицию в чужой штрафной, а тот аккуратно послал мяч мимо Гальчука. 0:1. Петровцы смогли создать опасный момент в ответ, когда Коваленко пробивал головой после подачи Полегенько с фланга, но мяч полетел в руки Трубину.

Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе Шахтера. В перерыве Сергей Лавриненко произвел тройную замену, полностью освежив левый фланг, который "горняки" терзали в первой половине игры. Во втором тайме Шахтер продолжит владеть игровой инициативой, но создавать опасные моменты было не так просто.

Ингулец же долго терпел и создал свой шанс в середине тайма, но немного не хватило Павлову, чтобы дотянуться до мяча в чужой штрафной, находясь в убойной позиции. Роберто Де Дзерби тоже провел много замен, чтобы освежить игру своей команды, но момент удалось создать лишь под занавес игры — Тете с нескольких метров пробил в штангу, да и то был офсайд.

Ингулец — Шахтер 0:1

Гол: Тете, 32

Ингулец: Гальчук — Полегенько, Павлов, Ковалев (Салем, 46), Асмелаш (Смоляков, 46) — Запорожец, Лупашко — Коваленко (Головкин, 81), Шишка, Шарай (Козак, 46) — Гопей (Плохотнюк, 78)

Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Бондарь, 72) — Майкон (Бондаренко, 62), Маркос Антонио — Тете, Судаков (Марлос, 72), Мудрик (Сикан, 82) — Педриньо (Соломон, 62)

Предупреждения: Гопей, Коваленко — Антонио, Сикан