Украина

Сенегальский талант помог своей команде разгромить Минай U-19 в юношеском первенстве страны.

В поединке 16-го тура юношеского первенства Украины Динамо U-19 одержало разгромную победу над одногодками из Миная.

Подопечные Игоря Костюка отправили в ворота соперника пять безответных мячей, один из которых стал украшением матча.

На 29-й минуте сенегальский нападающий Самба Диалло решился на удар через себя в пределах штрафной соперника. Справиться с ударом 19-летнего легионера вратарь юношеской команды Миная не смог.

Не менее эффектным получился не только гол Диалло, но и ассист Игоря Горбача пяткой.

Видео гола:

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