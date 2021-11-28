Сенегальский талант помог своей команде разгромить Минай U-19 в юношеском первенстве страны.
Самба Диалло, Динамо Киев
28 ноября 2021, 16:48
В поединке 16-го тура юношеского первенства Украины Динамо U-19 одержало разгромную победу над одногодками из Миная.
Подопечные Игоря Костюка отправили в ворота соперника пять безответных мячей, один из которых стал украшением матча.
На 29-й минуте сенегальский нападающий Самба Диалло решился на удар через себя в пределах штрафной соперника. Справиться с ударом 19-летнего легионера вратарь юношеской команды Миная не смог.
Не менее эффектным получился не только гол Диалло, но и ассист Игоря Горбача пяткой.
Видео гола:
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