Колос в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Украины принимал на своем поле Верес и добился минимальной победы.

Единственный гол в матче в середине второй половины игры забил Ильин. Верес так и не смог сравнять счет.

Благодаря этому результату ковалевцы смогли подняться на десятое место турнирной таблицы.

Колос - Верес 1:0
Гол: Ильин, 64

Колос: Волынец — Ром, Черноморец, Павловец, Золотов — Ильин, Чурко, Богданов, Милько, Нуриев (Ренан Абнер, 71) Ситчинава (Лысенко, 72).

Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Петько, Панасенко (Гегедош, 70), Пасич, Кучеров, Дахновский — Шестаков (Сергийчук, 63).

Предупреждения: Петко, Пасич, Дахновский