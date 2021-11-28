Ковалевцы победили благодаря точному удару Ильина.
Колос - Верес, фото УПЛ
28 ноября 2021, 21:24
Колос в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Украины принимал на своем поле Верес и добился минимальной победы.
Единственный гол в матче в середине второй половины игры забил Ильин. Верес так и не смог сравнять счет.
Благодаря этому результату ковалевцы смогли подняться на десятое место турнирной таблицы.
Колос - Верес 1:0
Гол: Ильин, 64
Колос: Волынец — Ром, Черноморец, Павловец, Золотов — Ильин, Чурко, Богданов, Милько, Нуриев (Ренан Абнер, 71) Ситчинава (Лысенко, 72).
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Петько, Панасенко (Гегедош, 70), Пасич, Кучеров, Дахновский — Шестаков (Сергийчук, 63).
Предупреждения: Петко, Пасич, Дахновский