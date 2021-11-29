Украина

Football.ua представляет анонс матча 16-го тура УПЛ между Александрией и Зарей.

Заключительным матчем 16-го тура украинской Премьер-лиги станет поединок в Александрии, где местный одноименный клуб будет принимать луганскую Зарю.

Александрия — Заря

Понедельник, 29 ноября, 19:30. КСК Ника, Александрия. Екатерина Монзуль (Киев) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Единственный вынесенный на понедельник поединок национального первенства можно было бы уместить в один из выходных дней, но лишь при условии, что луганская Заря не принимала бы участие в позднем матче четверга прошлой недели в рамках Лиги конференций УЕФА. Что же, после поражения от римской Ромы (0:4), уже точно известно, что необходимость принимать участие в международных дуэлях не будет беспокоить подопечных Виктора Скрипника, равно как и донецкий Шахтер и киевское Динамо, как минимум, до следующего сезона.

Стало быть, у Зари есть отличный повод погрузиться всеми мыслями в дела на внутренней арене, где она имеет возможность вновь подняться на четвертую строчку, так как полтавская Ворскла оказалась разгромленной днепровским Днерпом-1 в очном поединке (1:5). Коллектив Скрипника мог бы и вовсе не уступать свои позиции в турнирной таблице прямым конкурентам, но для этого ему было необходимо не умудриться проиграть ПФК Львов, что в итоге и произошло (1:2). Близиться очередной матч против прямого конкурента, но в каком состоянии к нему подходят "мужики" — неясно.

Что касается Александрии, то для коллектива Юрия Гуры это будет очередной шанс показать реальный уровень своих амбиций в этом сезоне. Очевидно, что до уровня Шахтера и Динамо "полиграфам" еще нужно дорасти, однако с такими соперниками, как луганская Заря, команда вполне может попытаться сыграть на равных. Коллектив из Кировоградской области предпочитает выдавать цепочки успешных результатов, но при этом они не получаются у нее достаточно продолжительными, и практически всегда завершаются неудачными играми против вышестоящих команд. К слову, лишь "горняки" на данный момент не набирали три очка в очном поединке против Александрии в первом круге (1:2). Отставание от Зари составляет шесть очков, однако его вполне можно сократить.

Статистика противостояний

Всего игр: 38 (12 побед Александрии, 11 ничьих, 15 победа Зари)

На поле Александрии: 17 (7 побед Александрии, 4 ничьих, 6 побед Зари)

Разница забитых и пропущенных голов: 38-47 в пользу Зари

Самый результативный матч: ничья 3:3 (2021).