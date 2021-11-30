Украина

Football.ua подводит итоги футбольного ноября в украинской Премьер-лиге и предлагает выбрать лучшего игрока ушедшего месяца.

Только две команды в прошедшем месяце показали стопроцентный результат и выиграли все свои матчи – Шахтер и Днепр-1. Логично, что в нашей пятерке сразу четыре представителя этих клубов.

Артем Довбик (нападающий, Днепр-1)

Количество матчей в УПЛ в ноябре: 4

Голы: 6

Голевые передачи: 2

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 13-Й ТУР

Итоги месяца: Форвард Днепра-1 выдал огненный ноябрь. Он прекрасно проявил себя во всех четырех матчах и в каждом из них отметился забитым голом. Также отмечаем и партнеров Артема, которые создают своему бомбардиру в достатке моментов. Если он хотя бы немного улучшит уровень своей реализации, то сможет с феноменальным результатом уйти на зимнюю паузу. Сейчас на его счету уже 12 забитых голов, а УПЛ едва ли пересекла экватор. Напомним, что в прошлом сезоне лучшим бомбардиром УПЛ стал Владислав Кулач с 15-ю голами.

Оливье Тилль (центральный полузащитник, Ворскла)

Количество матчей в УПЛ в ноябре: 3

Голы: 3

Голевые передачи: 3

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 14-Й ТУР

Итоги месяца: Еще одно открытие нынешнего сезона – Оливье Тилль. Футболист, который стал настоящим мозговым центром команды Юрия Максимова. От игры этого исполнителя зависит очень многое. Здорово проявил себя в матчах против Мариуполя и Динамо, где отметился голевыми действиями. Провалил матч с Днепром-1, но в том матче все футболисты полтавского клуба выглядели не лучшим образом. Матч против Черноморца Тилль пропускал из-за дисквалификации.

Тете (правый вингер, Шахтер)

Количество матчей в УПЛ в ноябре: 3

Голы: 2

Голевые передачи: 0

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 14-Й ТУР

Итоги месяца: Шахтер хоть и добыл три победы в трех матчах, эти победы команде Де Дзерби дались нелегко. Тете внес свой вклад в победы над Ингульцом и Рухом, отметившись голами. Только в матче с Колосом появился на замену и голевыми действиями не отметился, но в том матче его команда справилась и без его вмешательства.

Николай Матвиенко (центральный защитник, Шахтер)

Количество матчей в УПЛ в ноябре: 3

Голы: 1

Голевые передачи: 0

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 14-Й ТУР

Итоги месяца: Защитник Шахтера Николай Матвиенко один из немногих оборонительных игроков "оранжево-черных", который может похвастать своей стабильностью. Ноябрьские матчи Николай провел достаточно ровно на своем высоком уровне. В каждой из игр он делал более ста передач. Точность его передач на отметке 90%. Это при том, что Матвиенко отдает много вертикальных, обостряющих передач в финальную треть поля. В матче против Колоса даже отметился забитым голом.

Владислав Дубинчак (левый защитник, Днепр-1)

Количество матчей в УПЛ в ноябре: 4

Голы: 0

Голевые передачи: 1

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 13-Й ТУР