Украина

Football.ua подводит итоги 16-го тура украинского первенства.

Первый матч в туре был сыгран в Мариуполе, Львов одержал минимальную победу со счетом 1:0. В субботу Динамо в напряженном поединке одержало выездную победу над Минаем. Одесский Черноморец в который раз проиграл на своем поле – Десне 0:1. В центральном матче тура Днепр-1 разгромил Ворсклу со счетом 5:1.

В воскресенье Шахтер добыл минимальную победу в матче против Ингульца. Рух уверенно одолел Металлист-1925, Колос благодаря голу Ильина одержал победу над Вересом. Последний матч в туре был сыгран в понедельник. Заря на выезде обыграла Александрию 1:0, взяв таким образом реванш за поражение в первом туре.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 16-Й ТУР

Очередное скандальное решение арбитра

Мариуполь, как и Черноморец, показывает весьма симпатичную игру в УПЛ, но при этом более опытные, зрелые и атлетичные игроки справляются с обеими этими командами. Так произошло и в матче против ПФК Львов. Львовяне терпели, много оборонялись и выжидали своего шанса впереди. В итоге дождались и добыли минимальную победу в этом матче.

Не можем обойти стороной скандальный эпизод, который произошел в концовке первого тайма. Арбитр Александр Дердо после подачи со штрафного игрока Мариуполя увидел, что мяч летит к футболисту Львова и поднес свисток ко рту, чтобы отправить команды на перерыв. Но вот не хватило ему пары секунд терпения, поскольку мяч рикошетом оказался у игрока Мариуполя. Когда прозвучал свисток, буквально через мгновение Марк Мампасси нанес дальний удар точно под перекладину. Арбитр поставил себя в нелепейшую ситуацию – он не мог засчитать этот гол, поскольку свистнул перед этим. Нелепейшее решение, от которого Мариуполь пострадал. Очевидно, что хозяева поля должны был получить возможность довести эту атаку до конца.

Плохая игра не помешала добыть результат Динамо

В первом тайме в матче в Ужгороде Динамо доминировало и создавало свои моменты, хотя забить смогло лишь с пенальти. Подопечные Мирчи Луческу отправились на перерыв с полной уверенностью, что во втором тайме все так и продолжится, но нет. Минай произвел замены, и игра поменялась. При шатком минимальном преимуществе киевлян футболисты Миная создавали свои убойные моменты и были близки к тому, чтобы сравнять счет. В концовке после передачи Сидорчука гол забил Николай Шапаренко и снял все вопросы о победителе в этой встрече. После матча Мирча Луческу признал, что его команде в этот день повезло и матч вполне мог закончиться иначе.

Черноморец снова много создает, но победить не может

Черноморец начал матч против Десны очень здорово. Высокий темп, размашисты атаки, скорость, фланговые проходы, прострелы, навесы – все это обрушилось на ворота Игоря Литовки, который работал не покладая рук. Десна заняла выжидательную позицию и ждала пока ее соперник подустанет и снизит темп. В итоге дождалась и забила свой достаточно нелогичный гол.

Во втором тайме сил у футболистов Черноморца просто не осталось. С каждой минутой Десна все больше затягивала одесситов в свой тягучий футбол, вынуждая отбирать мяч на своей половине поля и уже в концовке именно Десна имела больше возможностей, чтобы забить второй мяч, выбегая в свои контратаки. По итогу гол Тотовицкого стал единственным в матче.

Довбик и Гуцуляк уничтожили Ворсклу

Матч, который все ждали с таким нетерпением, начался ошеломительно для гостей. Первая атака Днепра-1 стала голевой. Длинная передача на Гуцуляка со своей половины поля конвертировалась в забитый мяч. Днепр-1 на этом не остановился и продолжил давить ошеломленного оппонента. По итогу Довбик и Гуцуляк довели матч до разгрома. Оба игрока забили по два гола, еще один мяч на счету Пихаленка. Полтавчане сумели лишь в концовке встречи воспользоваться расслабленностью днепрян и отыграть один мяч.

Также отметим, что Артем Довбик имел возможность записать хет-трик на свой счет, но не сумел с 11-метровой отметки переиграть Дмитрия Ризныка.

Тяжелая победа Шахтера

Ингулец в первом тайме решил действовать против Шахтера так же, как это делал в предыдущем матче, только вот не хватало той дисциплины, которая была у команды Кучука в прошлом туре. Шахтер создавал острые моменты и гол, откровенно говоря, назревал. В итоге он и случился. Тете воспользовался выходом один на один и забил свой очередной гол за Шахтер.

Во втором тайме Ингулец немного перестроился и стал смелее ходить в атаку. Как ни странно, но именно в этот момент и пропала острота у их ворот. Шахтер все никак не мог забить второй гол, чтобы обезопасить себя, а потому до финального свистка игра была достаточно нервной. В итоге "горняки" одержали минимальную победу и добыли три очка.

Оказывается, Рух тоже умеет атаковать

В прошлом туре Роберто Де Дзерби раскритиковал Леонида Кучука за слишком оборонительный футбол. И вот в матче против Металлиста 1925 львовяне показали, что способны в играх с другим соперником делать акцент на атаку. Рух много создавал, чуть ли не каждая его атака заканчивалась логическим завершением. Металлист 1925 в первую осмысленную атаку с завершающим ударом сходил в концовке первого тайма. А вот на последних секундах тайма забить сумел Рух. Борячук хладнокровно использовал свой момент.

Во втором тайме рисунок игры особо не поменялся. Рух абсолютно заслуженно нашел свой второй гол. Автором забитого мяча стал Юрий Климчук, который в этом сезоне становится заметным игроком в составе своей команды.

Солдат ошибся – отряд проиграл

В Ковалевке на стадионе Колос состоялся матч между Колосом и Вересом. Перед стартом этого поединка Верес опережал Колос на целых семь очков и казалось, что и в этом матче команда Юрия Вирта сумеет разжиться баллами. Но вышло иначе. Зрители на трибунах увидели достаточно закрытую и осторожную игру, а единственный гол забил Ильин, который воспользовался ошибкой Солдата.

Справедливости ради отметим, что Колос все же больше создавал и угрожал воротам соперника, а потому добыл абсолютно заслуженную победу.

Александрию ее же оружием

Матч, который точно не войдет в топ тех игр, которые хотелось бы пересматривать состоялся на КСК Ника между Александрией и Зарей. Команды на двоих еле достигли отметки xG – 1. (Александрия – 0,72; Заря – 0,59). И хотя хозяева чуть превзошли команду Виктора Скрипника по показателю ожидаемых голов, единственный гол в матче забили именно луганчане. После розыгрыша аута на краю футбольного поля в штрафной Александрии оказался Имереков. Булеца сделал прострел в сторону своего защитника, и мяч сквозь частокол ног все-таки достиг нужного адресата.

Статистика игроков

Виктор Цыганков своим голом с пенальти Минаю сумел догнать в гонке бомбардиров Артема Довбика, но ненадолго. Уже через пару часов форвард Днепра-1 не только вновь вышел вперед, но и увеличил свой отрыв от игрока Динамо. Также отмечаем, что свои позиции улучшил Тете, забивший восьмой гол в чемпионате.

Лучшим ассистентом по-прежнему остается Оливье Тилль из Ворсклы, но на чистое второе место вышел защитник Шахтера Додо.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ



Турнирная таблица

Днепр-1 в матче за третью позицию обыграл Ворсклу и теперь красуется там единолично. Потерей очков Ворсклы воспользовалась Заря. Десна благодаря победе над Черноморцем, обошла Верес и Александрию и взобралась на шестую строчку. Постепенно отдаляется от зоны "неудачников" Львов, который в этом туре обыграл Мариуполь.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 16 13 2 1 43 8 35 41 2 Шахтер 16 13 2 1 41 8 33 41 3 Днепр-1 16 11 1 4 29 16 13 34 4 Заря 16 10 2 4 35 18 17 32 5 Ворскла 16 9 4 3 29 17 12 31 6 Десна 16 7 3 6 18 22 -4 24 7 Александрия 16 6 5 5 15 14 1 23 8 Верес 16 6 4 6 14 16 -2 22 9 Металлист 1925 16 6 1 9 16 26 -10 19 10 Колос 16 5 3 8 11 22 -11 18 11 Рух 15 4 4 7 15 20 -5 16 12 ПФК Львов 16 4 4 8 12 23 -11 16 13 Черноморец 16 2 5 9 17 36 -19 11 14 Минай 16 1 7 8 11 25 -14 10 15 Ингулец 15 2 4 9 11 26 -15 10 16 Мариуполь 16 2 1 13 18 38 -20 7



Следующий тур

Каких-то ярких вывесок в 17-м туре УПЛ у нас нет. Это будут игры явных аутсайдеров с явными фаворитами. Можно выделить разве что матч между Металлистом 1925 и Колосом, которые располагаются рядом в турнирной таблице. Тем не менее это не означает, что этот тур не принесет нам сенсационных результатов и ярких эмоций.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 17-Й ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua