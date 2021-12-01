Украина

Президент Шахтера рассказал о том, как прошла встреча с Александером Чефериным.

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов посетил швейцарский Ньон, где провел встречу с президентом УЕФА Александером Чефериным и Звонимиром Бобаном.

В ходе этой встречи представители УЕФА вручили Ахметову приз UEFA Football Leadership Award. Президент "горняков" прокомментировал полученную награду отметив, что это стало возможным благодаря многим факторам.

"Провели прекрасную встречу, много говорили о футболе. Мистер президент реформатор, в чем я ему и пожелал удачи. Все те подарки, которые я получил — прежде всего, они для болельщиков Шахтера. Это не только ведь моя заслуга. Это заслуга всего персонала коллектива нашей команды.

Все, что я делаю, я делаю, прежде всего, для болельщиков. Мне кажется, это очень важно. Болельщики хотят видеть качественную, красивую, атакующую игру. Мы все делаем для того, чтобы в наших руках были трофеи и они получали огромное удовольствие от игры", — приводит слова Ахметова официальный сайт Шахтера.

Также прокомментировал встречу президент УЕФА Александер Чеферин.