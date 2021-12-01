Украина

Президент УЕФА оценил вклад Рината Ахметова в развитие футбола.

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов получил специальную награду УЕФА, посвященную достижениями клуба за 25 лет его руководства.

В штаб-квартире УЕФА премию UEFA Football Leadership Award Ахметову вручил лично президент организации Александер Чеферин.

"Список завоеванных Шахтером трофеев действительно впечатляет. В этом тысячелетии клуб победил в 13 чемпионатах Украины и завоевал 11 национальных Кубков, продемонстрировав образцовую историю успеха постсоветского периода. И не только на национальном уровне – победа в финале последнего Кубка УЕФА в 2009 году стала знаковым событием и на международной арене.

После более чем двух десятилетий регулярного участия в Лиге чемпионов УЕФА оранжево-черные цвета и узнаваемый стиль игры вашей команды теперь признаны мировым футбольным сообществом как неотъемлемая часть фольклора величайшего футбольного турнира в мире", — приводит слова Чеферина официальный сайт Шахтера.

Напомним, Ринат Ахметов стал президентом Шахтера в 1996 году после гибели Ахата Брагина.

Ранее о взаимоотношениях с президентом "горняков" рассказал Игорь Суркис.