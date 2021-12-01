Днепровский клуб без проблем переиграл представителя Второй Лиги.
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01 декабря 2021, 20:53
В рамках 1/8 финала Кубка Украины черкасский ЛНЗ принимал на своем поле СК Днепр-1.
Подопечные Игора Йовичевича не испытали проблем с оппонентом, по разу забив в каждом из таймов в ворота Поповича. Голы на свой счет записали Пихаленок и Когут.
ЛНЗ — Днепр-1 0:2
Голы: Пихаленок, 18, Когут, 53.
ЛНЗ: Попович — Лопыренок, Норенков, Сафонов (Волков, 76), Тарасенко — Долинский (Куксенко, 63), Евдокимов, Насонов (Бурлин, 63), Тищенко — Галенко, Войцеховский
Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Логинов, Лучкевич — Батагов (Дубинчак, 58), Ди Франко, Когут (Ярмолюк, 64), Пихаленок (Игнатенко, 58), Чуже (Кравченко, 79) — Билл, Русин
Предупреждения: Сафонов, Лопыренок.