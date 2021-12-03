Football.ua представляет анонс 17-го тура УПЛ между Шахтером и Львовом.
Шахтер - Львов, Фото: ФК Шахтер
03 декабря 2021, 07:00
ПФК Львов в двух последних матчах одержал две победы, продолжить эту статистику в матче против Шахтера будет крайне непросто, но наверняка подопечные Олега Дулуба попытаются это сделать.
Шахтер – Львов
Пятница, 3 декабря, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Трансляция на телеканале Футбол 1.
Шахтер в ноябре одерживал тяжелые победы над своими соперниками. Только победа над Колосом не была из разряда нервных. Матч против Руха был очень напряженным и результат игры был предопределен в самой концовке, когда Маркос Антонио нанес точный дальний удар по воротам Панькива. Чуть позже Тете забил второй гол, и "горняки" таки праздновали победу. В прошлом туре подопечные Де Дзерби одержали минимальную победу над Ингульцом. И хотя команда из Петрово особо не создала больших проблем у ворот Трубина, минимальное преимущество держало в напряжении болельщиков Шахтера до самого финального свистка.
В игре против Львова донецким футболистам наверняка вновь придется взламывать плотную оборону соперника. Львов даже в прошлом туре в игре против Мариуполя действовал от обороны с акцентом на быстрые контратаки и стандартные положения. Если посмотреть статистические показатели, Мариуполь в том матче полностью переиграл своего соперника, только вот итоговую победу все равно праздновал ПФК Львов.
Шахтер – фаворит предстоящего поединка. Львову будет крайне тяжело разжиться очками в игре против "оранжево-черных". Дополнительная головная боль Олега Дулуба будет связана с тем, что Иван Брикнер пропустит этот тур по причине дисквалификации.
Статистика личных противостояний УПЛ
Всего игр: 11 (8 побед Шахтера, 1 ничья, 2 победы Львова)
На поле Шахтера: 5 (4 победы Шахтера, 1 ничья)
Разница забитых и пропущенных голов: 28-7 в пользу Шахтера
Самый результативный матч: победа Шахтера 5:1 (2020)
прогноз 2:0
Сергей Горбаченко, Football.ua