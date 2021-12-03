Украина
03 декабря 2021, 18:54
Шахтер разгромил Львов
Подопечные Роберто Де Дзерби пропустили первыми, но после перерыва не оставили шансов обороне соперников.
Шахтер — ПФК Львов, фото ФК Шахтер Донецк
03 декабря 2021, 18:54
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Шахтер — ПФК Львов 6:1
Голы: Тете, 45 (пен.), Педриньо, 55, Бондаренко, 77, Марлос, 84 (пен.), Степаненко, 87, Конопля, 90 — Эрнест, 17
Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Соломон, 59) — Степаненко, Маркос Антонио (Конопля, 85) — Тете (Марлос, 73), Судаков (Сикан, 59), Мудрик — Педриньо (Бондаренко, 74).
ПФК Львов: Ильющенков — Романчук, Лека, Махмутович — Бусько (Зозуля, 85), Довгий (Чиряк, 46), Политыло, Якимец — Ременяк (Грисьо, 58), Шина (Ныч, 57), Эрнест (Семенив, 70).
Предупреждения: Мудрик, Педриньо — Довгий
На 83-й минуте был удален Энес Махмутович (ПФК Львов) (грубое нарушение).