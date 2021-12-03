Украина

Украинцы сумели отличиться в воротах Львова.

В рамках 17 тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер дома разгромил ПФК Львов со счетом 6:1.

Этот поединок стал знаковым как минимум для двух игроков "горняков". Артем Бондаренко и Юхим Конопля забили дебютные мячи за донецкий клуб.

Гол Бондаренко:

Гол Конопли:

В текущем сезоне футболисты получают не так много игровой практики. Бондаренко сыграл в 7 играх за клуб во всех турнирах, а на счету Конопли 10 матчей.

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