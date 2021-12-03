Украинцы сумели отличиться в воротах Львова.
Артем Бондаренко, ФК Шахтер
03 декабря 2021, 19:22
В рамках 17 тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер дома разгромил ПФК Львов со счетом 6:1.
Этот поединок стал знаковым как минимум для двух игроков "горняков". Артем Бондаренко и Юхим Конопля забили дебютные мячи за донецкий клуб.
Гол Бондаренко:
Гол Конопли:
В текущем сезоне футболисты получают не так много игровой практики. Бондаренко сыграл в 7 играх за клуб во всех турнирах, а на счету Конопли 10 матчей.
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