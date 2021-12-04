Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи УПЛ.

В рамках поединка семнадцатого тура чемпионата Украины Ворскла отправится в гости к Руху.

Рух — Ворскла

Суббота, 4 ноября, 17:00. Стадион Арена Львов, город Львов. Главный арбитр встречи — Сергей Бойко. Трансляция — на телеканале Футбол 2.

Рух подходит к поединку в нижней части турнирной таблицы с шестнадцатью баллами после пятнадцати матчей. Команда Леонида Кучука в прошлом туре принимала на своем поле Металлист 1925 и, добившись победы, смогла прервать безвыигрышную серию. Хотя и нужно понимать, что два последних поражения были от Шахтера и Черноморца на последних минутах, что говорит лишь о недостатке концентрации.

Рух уже длительный отрезок времени показывает слаженный футбол, который ориентирован на большое количество беговой работы и единоборств. На игру команды Леонида Кучука приятно смотреть, а потому встреча с Ворсклой обещает быть интересной. Тем более, учитывая нестабильную форму полтавчан, стоит ждать игры на три результата.

Ворскла по-прежнему идет в пятерке лидеров чемпионата, но немного сдала позиции после двух поражений и ничьей в последних пяти встречах. Особенно обидным был проигрыш от прямого конкурента, Днепра-1, с позорным счетом 1:5. У команды Юрия Максимова есть необходимость реабилитироваться перед своими болельщиками.

Помимо высокого уровня мотивации, который полтавчане получили после поражения Днепру-1, команда дала очень много информации своим будущим соперникам о слабых местах. У Юрия Максимова было не так много времени, чтобы кардинально исправить ситуацию.

Отметим, что команды до этого встречались три раза — дважды победу отпраздновала Ворскла, а также был зафиксирован ничейный результат. В первом круге судьбу поединка решили голы Скляра и Степанюка (2:0).

Ориентировочные составы: