Украина

Специалист оценил матч против Львова.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби поделился эмоциями от победы в матче УПЛ против Львова со счетом 6:1.

"Начали очень медленно. Нельзя пропускать голы, когда соперник за тайм дважды был на нашей половине. Хорошо, что второй тайм провели иначе, создали много моментов. Нужно забивать больше голов, когда есть такая возможность.

Левый фланг атаки? Думаю, со старта сезона больше голов у нас было создано с правого края, а сейчас все вышло иначе. Слева Корниенко и Мудрик сыграли очень хорошо. В Украине очень сложный чемпионат. Здесь иногда можно не увидеть опасность и получить проблему, когда мяч уже в твоих ворота. Нужно всегда быть готовым", — сказал Де Дзерби.

Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер — Львов на Football.ua.

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