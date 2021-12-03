Украина

Наставник Львова оценил игру против "горняков".

Главный тренер Львова Олег Дулуб прокомментировал прошедший матч УПЛ против Шахтера (6:1).

"Что случилось с командой? Наверное, в большой степени это вопрос психологии игроков, потому что в первом тайме мы забили и должны были заканчивать первую половину матча со счетом 1:0. Но те же ошибки, что были с Динамо, повторились и здесь: получили в раздевалку ответный мяч.

Думаю, это давит больше на игроков психологически, 1:1 и 1:0 – два разных счета. Да и нужно понимать, что Шахтер – это Шахтер, и психологическая составляющая никуда не девается. Во втором тайме были элементарные ошибки на флангах, в большей степени ошибки на правом фланге привели к голу".

"Я не думаю, что 10 место в таблице для нас — это максимум. Если посмотреть на ожидаемые очки, то мы должны быть намного выше. Снова мы возвращаемся к первому вопросу. Разрыв между фактическим показателем и ожидаемыми очками в два раза – это больше психологическая составляющая.

Я не слышал о том, что мы должны финишировать выше Руха помимо турнирных задач", — признался Дулуб.

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