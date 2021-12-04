Украина

Функционер донецкого клуба прокомментировал победу над ПФК Львов.

Донецкий Шахтер в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги на поле НСК Олимпийский разгромил ПФК Львов (6:1).

Шахтер — Львов 6:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, генеральный директор "горняков" Сергей Палкин поделился эмоциями от крупного успеха своей команды.

"Когда наша команда проигрывала 0:1, было сложно представить настолько крупный счет по итогу поединка. А по большому счету, конечно, гол пропустили глупейший — по игре даже до этого гола было немало моментов.

Если проанализировать весь матч, то с первой до последней минуты команда играла очень хорошо и создавала очень много моментов. Поэтому, исходя из логики, мы должны были побеждать с крупным счетом. Мы забили шесть, хотя могли и десять. Моментов команда создавала на самом деле много. Игра с нашей стороны была очень интенсивной, с быстрым движением. Шахтер показал хороший футбол в целом.

Если проанализировать весь чемпионат, наш тренер всегда угадывает с заменами или в 99 процентах случаев. Замены хорошие, все парни хорошо вошли в игру, многие отличились. Да и вообще команда играла прекрасно. Понятно, можно анализировать, кого-то выделять, но мне кажется, что именно коллективные действия привели к такому хорошему, крупному счету.

Хотелось бы, конечно, на зимние каникулы уйти на первом месте. Ребята это прекрасно понимают. Они до последней минуты, последней секунды бежали только с одним — чтобы забить как можно больше. Все были на это настроены.

Мудрик, я так понимаю, признан игроком матча — он молодец, провел шикарный матч, отдал много ассистов, заработал пенальти. Повторюсь, вся команда сыграла хорошо, и наши воспитанники Академии тоже показали себя на высшем уровне.

Думаю, из всех игроков как минимум Мудрик должен быть в составе национальной сборной, поэтому я надеюсь, что Александр Петраков его вызовет в ближайшее время", — заключил руководитель "оранжево-черных".

В следующем туре донецкий Шахтер сыграет в гостях у Александрии.