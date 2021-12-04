Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровенский Верес и Динамо Киев.

Субботняя программа 17-го тура украинской Премьер-лиги начнется с поединка в Луцке, где ровенский Верес будет принимать киевское Динамо.

Юрий Вирт, на фоне поражения от ковалевского Колоса (0:1), предпочел увидеть в стартовом составе на острие атаки Михаила Сергийчука.

Мирча Луческу, после победы над закарпатским Минаем (2:0), решил использовать с первых минут в центре обороны Александра Сироту.

Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Кучеров, Петько — Дахновский, Панасенко, Г. Пасич — Сергийчук.

Запасные: Кичак, С. Шестаков, Махнев, Гук, Полюлях, Тимофеенко, Гечев, Гегедош, М. Шестаков.



Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Вербич — Гармаш.

Запасные: Бойко, Шепелев, Шабанов, Де Пена, Леднев, Андриевский, Караваев, Тымчик, Кулач.



Матч Верес — Динамо Киев начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.