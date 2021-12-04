Украина

Полузащитник Шахтера подвел итоги противостоянию против Львова.

Донецкий Шахтер в домашнем поединке в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги сумел нанести разгромное поражение ПФК Львов (6:1).

Шахтер — Львов 6:1 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, полузащитник "горняков" Михаил Мудрик, который отметился сразу тремя результативными передачами и одним заработанным пенальти, оценил действия своей команды в отчетной игре.

"Сегодня нам удалось забить шесть голов. Мы хотели забить еще больше, но начали слишком спешить. Шахтер хочет прийти к тому, чтобы не останавливаться даже на такой существенной разнице по счету, если предоставляется возможность.

Сколько нужно забивать? Даже не знаю, это надо задать вопрос Мистеру. Как по мне, то чем больше, тем лучше", — заключил футболист.

В следующем туре донецкий Шахтер сыграет в гостях у Александрии.