Украина
04 декабря 2021, 15:51
Дубль Вербича помог Динамо Киев нанести Вересу первое домашнее поражение в сезоне
Коллектив Мирчи Луческу уступил первую строчку донецкому Шахтеру из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.
фото ФК Динамо Киев
04 декабря 2021, 15:51
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Верес — Динамо Киев 0:3
Голы: Вербич, 21, 61, Цыганков, 65
На 65-й минуте Виктор Цыганков (Динамо Киев) не забил пенальти (промах).
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Кучеров (Полюлях, 69), Петько — Дахновский, Панасенко (Гегедош, 69), Г. Пасич (Тимофеенко, 78) — Сергийчук (Шестаков, 69).
Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Тымчик, 79), Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков (Караваев, 86), Буяльский (Леднев, 88), Вербич (Де Пена, 86) — Гармаш (Кулач, 79).
Предупреждения: Панасенко, Дахновский, Гончаренко, Г. Пасич — Шапаренко
На 87-й минуте был удален Дмитрий Немчанинов (Верес) (грубое нарушение).