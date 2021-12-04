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Верес — Динамо Киев 0:3
Голы: Вербич, 21, 61, Цыганков, 65

На 65-й минуте Виктор Цыганков (Динамо Киев) не забил пенальти (промах).

Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Кучеров (Полюлях, 69), Петько — Дахновский, Панасенко (Гегедош, 69), Г. Пасич (Тимофеенко, 78) — Сергийчук (Шестаков, 69).

Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Тымчик, 79), Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков (Караваев, 86), Буяльский (Леднев, 88), Вербич (Де Пена, 86) — Гармаш (Кулач, 79).

Предупреждения: Панасенко, Дахновский, Гончаренко, Г. Пасич — Шапаренко

На 87-й минуте был удален Дмитрий Немчанинов (Верес) (грубое нарушение). 