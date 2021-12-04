Полтавчане были вынуждены завершать игру, по ходу которой в их ворота был назначен пенальти, имея на одного футболиста в составе меньше.
Рух — Ворскла, фото УПЛ
04 декабря 2021, 18:55
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Рух — Ворскла 0:0
На 38-й минуте Юрий Климчук (Рух) не забил пенальти (вратарь).
Рух:
Панькив — Сыч, Дидык Белый, Роман — Федорчук, Сапуга — Альваренга (Рунич, 71), Таллес, Бойчук (Мысык, 66) — Климчук.
Ворскла:
Ризнык — Челядин, Чеснаков, Яворский — Пердута, Пуцлин, Тилль (Пешич, 75), Якубу — Степанюк (Кравчук, 46), Кане — Рангел.
Предупреждения: Белый, Бойчук, Альваренга — Пуцлин, Кравчук
На 61-й минуте был удален Данил Кравчук (Ворскла) (второе предупреждение).