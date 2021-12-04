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Рух — Ворскла 0:0

На 38-й минуте Юрий Климчук (Рух) не забил пенальти (вратарь).

Рух: Панькив — Сыч, Дидык Белый, Роман — Федорчук, Сапуга — Альваренга (Рунич, 71), Таллес, Бойчук (Мысык, 66) — Климчук.

Ворскла: Ризнык — Челядин, Чеснаков, Яворский — Пердута, Пуцлин, Тилль (Пешич, 75), Якубу — Степанюк (Кравчук, 46), Кане — Рангел.

Предупреждения: Белый, Бойчук, Альваренга — Пуцлин, Кравчук

На 61-й минуте был удален Данил Кравчук (Ворскла) (второе предупреждение). 