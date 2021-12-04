Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют харьковский Металлист 1925 и ковалевский Колос.

Субботняя программа 17-го тура украинской Премьер-лиги завершится поединком в Харькове, где местный Металлист 1925 будет принимать ковалевский Колос.

Валерий Кривенцов, после поражения от львовского Руха (0:2), решил использовать Ткачука в центре обороны, в то время как Задерака и Протасов отправились в центральную линию, а атаку возглавил Зубков.

Ярослав Вишняк, на фоне победы над ровенским Вересом (1:0), предпочел увидеть Золотова и Черноморца на флангах обороны, к которым в центре присоединился Петров. Кариока отправится на позицию под нападающим, а атаку возглавит Ситчинава.

Металлист 1925: Сидоренко — Ермаков, Шершень, Ткачук, Ченбай — Габелок — Протасов, Кравченко, Задерака, Ременюк — Зубков.

Запасные: Шелихов, Коваленко, Кверквелия, Западня, Квакич, Голодюк, Фабиньо, Савин, Марлисон.



Колос: Волынец — Золотов, Павловец, Петров, Черноморец — Милько, Богданов — Нуриев, Кариока, Ильин — Ситчинава.

Запасные: Фесюн, Ром, Нгамба, Лысенко, Костышин, Ренан, Криворучко, Данилюк.



Матч Металлист 1925 — Колос начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.