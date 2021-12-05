Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи УПЛ.

Заря в рамках поединка семнадцатого тура чемпионата Украины примет на своем поле Ингулец.

Заря — Ингулец

Воскресенье, 5 декабря, 14:00. Стадион Славутич-Арена, Запорожье. Главный арбитр встречи — Дмитрий Кривушкин. Трансляция — на телеканале Униан.

Заря подходит к матчу на четвертой строчке турнирной таблицы с тридцатью двумя баллами и продолжает борьбу с Днепром-1 за бронзовые медали. В прошлом туре подопечные Скрипника играли на выезде против Александрии и добились минимальной победы благодаря точному удару Имерекова в начале матче.

Отметим, что среди следующей недели луганчан будет ждать матч Лиги конференций против Буде-Глимт. Этот матч уже ничего не решает для Зари — команда не имеет шансов попасть в плей-офф, но это по-прежнему имидж, финансовая составляющая и очки в таблицу коэффициентов. Ввиду этого, будет интересно посмотреть какой состав на игру выберет Скрипник.

Ингулец находится на предпоследнем месте турнирной таблицы с десятью набранными баллами и продолжает борьбу за сохранение прописки. Команда Сергея Лавриненко чередует поражения с ничейными результатами — в прошлом туре петровцы минимально уступили Шахтеру. У "горняков" было существенное преимущество, а потому минимальное поражение — удача.

Несмотря на это, Ингулец от матча к матчу показывает заряженность на борьбу. Просто сейчас команда находится не в лучшем психологическом состоянии. Однако когда-то нужно прерывать неприятную тенденцию, так почему бы не сделать это в этот раз? К тому же, петровцы полны желания взять реванш за поражение 1:5 в первом круге.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Сайядманеш