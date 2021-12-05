Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи УПЛ.

Александрия в рамках поединка семнадцатого тура чемпионата Украины примет на своем поле Минай.

Александрия — Минай

Воскресенье, 5 декабря, 17:00. Стадион Ника, Александрия. Главный арбитр встречи — Дмитрий Бондаренко. Трансляция — на телеканале Футбол 1.

Александрия после серии неудачных результатов несколько отстала от зоны еврокубков. У команды - седьмое место и двадцать три набранных балла. Подопечные Гуры уступили в двух последних играх — Днепру-1 и Заре, но теперь соперник несколько проще, хотя Минай и цепляется за каждое очко, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе.

Александрия очень хорошо начала чемпионат, но пока что не может вернуться к былой форме. Однако оборона команды пока что выступает на уровне. У александрийцев лучшая линия защиты после флагманов украинского футбола. Впрочем, это не первоочередный показатель в игре с Минаем — Александрии нужно забивать, чтобы побеждать.

Минайцы после шестнадцати туров набрали десять баллов и идут на четырнадцатой строке турнирной таблицы. В последних пяти играх чемпионата Украины у Миная два ничейных результата и три поражения. В прошлом туре команда пыталась дать бой Динамо Киев, но уступила со счетом 0:2, не имея особых шансов.

Теперь же соперник несколько проще. При некоторой удаче Минай может претендовать на очки, если грамотно сыграет в обороне, однако пропускает команда довольно много. К слову, Минай — единственная команда УПЛ, которая пока что не смогла выиграть два матча в этом сезоне.

Очень интересно понаблюдать за тем, какие кадровые изменения тренерский штаб сделает после поражения от Динамо. Главное, чтобы Евгений Селезнев больше не расстраивался из-за решений тренера и сосредоточился на рекорде и успехе совей команды.

Ориентировочные составы: