Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи УПЛ.

Десна в рамках поединка семнадцатого тура чемпионата Украины примет на своем поле Мариуполь.

Десна — Мариуполь

Воскресенье, 5 декабря, 19:30. Стадион им Гагарина, Чернигов. Главный арбитр встречи — Виктор Копиевский. Трансляция — на телеканале Футбол 1.

Десна подходит к матчу на шестой строчке турнирной таблицы с двадцатью четырьмя баллами. У "северян" есть возможность приблизиться к Ворскле, которая потеряла очки в матче против Руха. В прошлом туре чемпионата Украины Десна гостила у Черноморца и добилась победы со счетом 1:0. Одесситы имели много моментов, но их подвела реализация, а потому уверенной победу Десны не назовешь.

Подопечные Александра Рябоконя не отличаются стабильностью в текущем розыгрыше чемпионата. Вызвано это игровой составляющей или, может быть, отсутствием стабильной выплаты заработной платы — вопрос. Однако в любом случае, "северяне" куда опытнее и матерее своего ближайшего соперника.

Мариуполь прозябает в подвале турнирной таблицы, имея в своем распоряжении всего лишь семь баллов. За последние пять игр азовцы четыре раза потерпели поражение и добились долгожданной победы — в матче против Миная со счетом 2:0. Проблема команды Остапа Маркевича не меняется — тренер не располагает кадрами, с которыми можно решать более серьезные задачи, чем судорожная борьба за спасение.

У Мариуполя очень молодой центр обороны, а потому не удивительно, что команда пропускает больше всех — 38 голов за 16 игр. Опытные футболисты Десны непременно воспользуются этим. Хотя нужно понимать, что в первом туре Мариуполь смог дать бой. Десна добилась победы лишь в компенсированное время.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Маслов