Украина
04 декабря 2021, 21:20
Дебютный гол Диего Кариоки в УПЛ принес Колосу победу над Металлистом 1925
Подопечные Валерия Кривенцова проиграли в пятом матче национального первенства кряду.
Металлист 1925 — Колос, фото УПЛ
04 декабря 2021, 21:20
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Металлист 1925 — Колос 0:1
Гол: Кариока, 27
Металлист 1925: Сидоренко — Ермаков (Квирквелия, 82), Шершень, Ткачук, Ченбай — Габелок — Протасов (Сакив, 73), Задерака, Голодюк, Ременюк — Зубков (Марлисон, 73).
Колос: Волынец — Золотов, Павловец, Петров, Черноморец — Милько, Богданов — Нуриев (Задоя, 64), Кариока (Костышин, 74), Ильин — Ситчинава (Лысенко, 59).
Предупреждения: Голодюк — Павловец.