Украина

Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию поединка чемпионата Украины.

В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги луганская Зари примет на своем поле петровский Ингулец.

Данное противостояние состоится сегодня, пятого декабря, в 14:00. Следить за его ключевыми событиями вы сможете в видео онлайн-трансляции на Football.ua.

Видео онлайн-трансляция матча Заря — Ингулец:

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.