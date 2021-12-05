Стали известны составы команд на матч чемпионата Украины.
Владислав Кабаев, фото Заря
05 декабря 2021, 13:43
В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги луганская Зари примет на своем поле петровский Ингулец.
Виктор Скрипник с первых минут выставил на поле Владислава Кабаева и Артема Громова.
Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо — Цвек, Булеца — Громов, Шахаб, Гладкий, Кабаев
Запасные: Жилкин, Нагнойный, Руфати, Снурницын, Алибеков, Казаков, Фагундес, Фримпонг, Алефиренко
Ингулец: Шуст — Полегенько, Салем, Поспелов, Опанасенко — Запорожец, Лупашко — Козак, Шишка, Коваленко — Гопей
Запасные: Гальчук, Смоляков, Коробенко, Головкин, Шарай, Якимив, Плохотнюк
Матч начнется в 14:00. Следить за его ключевыми событиями вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.