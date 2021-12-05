Украина

Мариуполь ушел от поражения в фантастическом матче против Десны

Подопечные Александра Рябоконя уступали в два мяча по ходу поединка, но сумели отыграться во втором тайме, однако гости отыгрались в концовке.

Десна — Мариуполь, фото УПЛ

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Десна — Мариуполь 3:3

Голы: Кащук, 29, 49 (пен.), Хромей, 90 — Арвеладзе, 51, Юрченко, 57, Волошин, 80



На 75-й минуте Филипп Будковский (Десна) не забил пенальти (штанга).



Десна: Литовка — Завийский, Сафронов, Селин, Болбат — Калитвинцев (Дегтярев, 90+1), Арвеладзе (Волошин, 78), Домбровский, Юрченко — Безбородько (Шевцов, 78), Будковский.



Мариуполь: Турбаевский — Стасюк, Меличенко, Мампасси, Драмбаев — Чех (Петерман, 68) — Кащук, Мишнев (Спировский, 90+1), Очеретько, Топалов (Хромей, 76) — Холод.



Предупреждения: Калитвинцев, Домбровский — Мишнев, Чех