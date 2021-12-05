В матче 17-го тура украинской Премьер-лиги Десна сыграл на своем поле вничью с Мариуполем со счетом 3:3.

Десна вела после первого тайма с преимуществом в два мяча. После перерыва приазовцы смогли выйти вперед, но Хромей сравнял счет в поединке на 90-й минуте.


Десна — Мариуполь 3:3
Голы: Кащук, 29, 49 (пен.), Хромей, 90 — Арвеладзе, 51, Юрченко, 57, Волошин, 80.

Десна: Литовка — Завийский, Сафронов, Селин, Болбат — Калитвинцев (Дегтярев, 90+1), Арвеладзе (Волошин, 78), Домбровский, Юрченко — Безбородько (Шевцов, 78), Будковский.

Мариуполь: Турбаевский — Стасюк, Меличенко, Мампасси, Драмбаев — Чех (Петерман, 68) — Кащук, Мишнев (Спировский, 90+1), Очеретько, Топалов (Хромей, 76) — Холод.

Предупреждения: Калитвинцев, Домбровский — Мишнев, Чех.

На 75-й минуте Филипп Будковский (Десна) не забил пенальти (штанга).