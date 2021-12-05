Предлагаем вашему вниманию обзор поединка украинского первенства.
Десна — Мариуполь, фото: УПЛ
05 декабря 2021, 22:42
В матче 17-го тура украинской Премьер-лиги Десна сыграл на своем поле вничью с Мариуполем со счетом 3:3.
Десна вела после первого тайма с преимуществом в два мяча. После перерыва приазовцы смогли выйти вперед, но Хромей сравнял счет в поединке на 90-й минуте.
Десна — Мариуполь 3:3
Голы: Кащук, 29, 49 (пен.), Хромей, 90 — Арвеладзе, 51, Юрченко, 57, Волошин, 80.
Десна: Литовка — Завийский, Сафронов, Селин, Болбат — Калитвинцев (Дегтярев, 90+1), Арвеладзе (Волошин, 78), Домбровский, Юрченко — Безбородько (Шевцов, 78), Будковский.
Мариуполь: Турбаевский — Стасюк, Меличенко, Мампасси, Драмбаев — Чех (Петерман, 68) — Кащук, Мишнев (Спировский, 90+1), Очеретько, Топалов (Хромей, 76) — Холод.
Предупреждения: Калитвинцев, Домбровский — Мишнев, Чех.
На 75-й минуте Филипп Будковский (Десна) не забил пенальти (штанга).