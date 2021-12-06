Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс матча УПЛ.

Днепр-1 в рамках поединка семнадцатого тура чемпионата Украины примет на своем поле Черноморец.

Днепр-1 — Черноморец

Понедельник, 6 ноября, 19:30. Стадион Черноморец, Одесса. Главный арбитр — Николай Балакин. Телетрансляция на телеканале Униан.

Днепр-1 подходит к отчетной игре на четвертой позиции турнирной таблицы чемпионата Украины. Заря в воскресенье обыграла Ингулец с минимальным счетом и обошла днепрян, однако все шансы вернуть свое место у команды Игора Йовичевича есть. В пользу Днепра-1 говорят и форма команды, и статус соперника.

Днепр-1 выиграл в последних четырех матчах чемпионата Украины с общим счетом 12:2. Особенно удачным выдался поединок прошлого тура против Ворсклы — днепряне добились победы со счетом 5:1, немного оттеснив полтавчан от борьбы за третье место. К тому же, Днепр-1 отлично играет на своем поле, победив в семи матчах из восьми.

Черноморец, в свою очередь, находится на одиннадцатой позиции с одиннадцатью баллами. В прошлом туре чемпионата Украины одесситы принимали на своем поле Десну и уступили с минимальным счетом. Несмотря на поражение, команда Мороза заслужила похвалу, ведь в первой половине игры "морякам" удавалось доминировать на поле и создавать много моментов.

Однако по игре и самоотдаче к Черноморцу вопросы возникают довольно редко. Из-за неопытности большей части основного состава сложно добиваться побед и показывать стабильные результаты.

В первом круге чемпионата Украины Днепр-1 на выезде разгромил Черноморец со счетом 3:0. Ожидаем, что и в этом матче будет забито три-четыре гола, ведь обе команды на ходу и готовы играть в атакующий футбол.

Ориентировочные составы: